عميد علوم بورسعيد يفسر أسباب انتشار رغوة البحر على الشاطىء| تفاصيل

وجه الدكتور فريد ابراهيم الدسوقى عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد قسم علوم البحار بالكلية، بالاعلان عن تفسير أسباب وجود رغوة أو ما يسمى بزبد البحر، حيث تم تداول صور ومشاهد مختلفة لظاهرة تبدو غريبة لمشاهديها على شاطىء بورسعيد .

وعلى الفور تمت معاينة بعض مواقع من شاطىء بورسعيد ، ووجد أن الظاهرة فى حدودها الطبيعية الآمنة، حيث ينظف البحر نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج تم قذف بعض الرغاوى الطافية نحو رمال الشاطىء، كما لوحظ أن زبد البحر ابيض اللون ودون رائحة دلالة على عدم وجود ملوثات ولذا فإن وجود المادة العضوية (الدهون) ربما نتيجة اننا فى موسم صيد أسماك السردين بكثرة.

وأكد الدكتور محمد اسماعيل رئيس قسم علوم البحار بكلية علوم جامعة بورسعيد ، أن هذه الظاهرة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلو متراً. تتكون من تركيزات أعلى من المواد العضوية المذابة (بما في ذلك البروتينات ، اللجنين ، والدهون).

واشار رئيس قسم علوم البحار بكلية علوم بورسعيد ان زبد البحر يتكون عادةً من خليط من المواد العضوية المتحللة، بما في ذلك العوالق الحيوانية، والعوالق النباتية، والطحالب (بما في ذلك الدياتومات)، والبكتيريا، والفطريات، والأوليات وحتات النباتات الوعائية، ولكن تختلف كل حالة من زبد البحر في محتوياتها الدقيقة. في بعض المناطق، وجد زبد بحر يتكون أساسًا من البروتين، مهيمنًا في كل من الزبد الجديد والقديم، بالإضافة إلى الليبيدات والكربوهيدرات. يشير التركيز غني البروتين وقليل الكربوهيدرات إلى أن السكريات توجد أصلًا في الصمغ النباتي المحيط الذي تنشئه الطحالب، أو في المادة النباتية التي استهلكتها البكتيريا بسرعة.

واشار هناك أيضًا تفاوتات موسمية في تكوين زبد البحر؛ فهناك وجود موسمي لحبوب اللقاح في زبد البحر في بعض المناطق، يمكنه تغيير كيمياء زبد البحر. رغم أن الزبد ليس سامًا بطبيعته، يمكن أن يحتوي على تركيزات عالية من الملوثات. فقد تُغلف فقاعات الزبد، أو تحتوي على تلك المواد التي قد تتضمن مركبات بترولية ومبيدات آفات ومبيدات الأعشاب.

من جانبه، أكد الدكتور فريد الدسوقى عميد كلية علوم بورسعيد ، أن علماء واساتذة الكلية دائما فى خدمة المجتمع بابحاثهم المختلفة فى جميع المجالات لدعم وتفسير اى ظاهرة تطفو على سطح الارض وذلك بتوجيهات الاستاذ الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد .