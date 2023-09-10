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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا|بورسعيد تبدأ تسليم المرحلة الرابعة «كارت ميزة» لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، عن البدء في تسليم المرحلة الرابعة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة "كارت ميزة"، وذلك بداية من الاثنين 11 سبتمبر وحتى الاثنين 18 سبتمبر. 

هذا ويتم توزيع البطاقات من مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

ومن المقرر توزيع بطاقات المرحلة الرابعة من كارت ميزة على أصحاب معاشات بورسعيد في الجهات التالية مديرية التربية والتعليم، متضمنة إدارة شمال وملحق مركزية.
 

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كما ستشمل التعليم العالي؛ تجارة وتمريض ونوعية بجامعة بورسعيد والتوكيلات الملاحية والجمعيات الأهلية وملحق شئون بورسعيد الصحية وملحق الأزهر، بالإضافة إلى ملحق الشركة البورسعيدية 
وملحق قطاع عام.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد التوكيلات الملاحية الجمعيات الأهلية التربية والتعليم محافظة بورسعيد مديرية التربية والتعليم مديرية أمن بورسعيد

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