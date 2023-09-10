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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن لـ متهمين سرقا شركة في بورسعيد بواسطة صاروخ | تفاصيل

استخدما صاروخ ..
استخدما صاروخ .. السجن لمُدانين بسرقة شركة في بورسعيد| تفاصي

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُتهمين بسرقة شركة ليلًا.

وتعود أحداث القضية رقم 1994 لسنة 2023 جنايات الزهور بمحافظة بورسعيد والمقيدة برقم 592 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 11 مارس 2023، باتهام المدعو "م.م.ح" 37 عامًا، ويعمل محاسب، والمدعو "ج.م.ع" 35 عامًا، ويعمل مندوب مبيعات، بسرقة مبلغ مالي وسيارة ومواد غذائية مملوكة للمجني عليه: طلعت حامد محمد عمار، وذلك من داخل الشركة الخاصة به ليلا، وبحوزتهما أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص (شنيور - صاروخ - شاكوش - مقص حديدي) بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدم المتهم الأول مفتاح خاص بالشركة سبق وتحصل عليه كونه عاملا بها.

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أحالت نيابة بورسعيد العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 15 عامًا، عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.

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