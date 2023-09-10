مياه القناة: تكثيف أعمال تسليك وتطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، تكثيف أعمال تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفوحات الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها، خاصة في فصل الصيف.

وقال عصمت إن تلك الأعمال تشمل تنفيذ عمليات الملس والتطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذبك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، لافتا إلى أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتى المساء وفي سباق مع الزمن حتى يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد بكل منطقة.

وأكد أن هناك فرقا أخرى تعمل على تطهير بالوعات الصرف من المخلفات والرواسب، وتعمل تلك الفرق أيضا على تركيب أغطية خراسانية جديدة محكمة، بدلا من التي تتم سرقتها، والتي تعد إهدارا للمال العام، ولمنع إلقاء المخلفات بها، وتشكل خطرا على أرواح المواطنين بمحافظات القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن خطة الشركة ترتكز على عدة محاور، منها رفع كفاءة شبكات وخطوط الصرف ومحطات الرفع الخاصة بالصرف الصحي، عن طريق الخطة الموضوعة والتي تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية في محافظات القناة بما يضمن الاستمرارية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين على أرض الواقع.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشبكات بمحافظات إقليم القناة بالمرور وتفقد ومتابعة جميع محطات رفع الصرف الصحي وشبكات والخطوط الرئيسية والفرعية، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل لأهالي إقليم محافظات القناة.