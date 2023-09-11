بحمولة 3,9 مليون طن.. موانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية تستقبل 235 سفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد شهدت نشاطًا لافتًا خلال يوليو الماضي؛ حيث استقبلت ما إجماليه 235 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ 3,919,049 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 355,543 حاوية مكافئة خلال الشهر.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس الاقتصادية خلال شهر يوليو عدد 111 سفينة حاويات وعدد 8 سفن كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة فحم و2 سفينة بارج بطاقة محققة 3,473,377 طن وعدد حاويات 312,729 حاوية مكافئة.

هذا وقد استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس الاقتصادية الشمالية 45 سفينة حاويات بطاقة محققة 401,570 طن وعدد حاويات 42,814 حاوية مكافئة.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 5 سفن بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين سياحيتين و3 سفن تحولت ساحلي فضلًا عن استقبال عدد 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال ذات الشهر.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 44,102 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الأن.

هذا وقد أعلنت منطقة اقتصادية قناة السويس الشمالية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانيها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية على رأسها خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن والخطوط الملاحية.