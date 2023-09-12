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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث فى بورسعيد

شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جريمة قتل فتاة على يد شاب في الشارع، أمام مسجد الحسين.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا، يفيد بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين، في المنطقة الثامنة بحي المناخ.

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وكشف شهود عيان، أن اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية، استوقفا الفتاة في أثناء سيرها بالشارع أمام مسجد الحسين، وقام أحدهما بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، وأصابها في الرقبة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن الأهالي من الإمساك بأحدهما، بينما لاذ الثاني بالفرار.

وشُكل فريق بحث جنائي من ضباط بورسعيد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة، وضبط المتهم الثاني.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

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