التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جريمة قتل فتاة على يد شاب في الشارع، أمام مسجد الحسين.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا، يفيد بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين، في المنطقة الثامنة بحي المناخ.

وكشف شهود عيان، أن اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية، استوقفا الفتاة في أثناء سيرها بالشارع أمام مسجد الحسين، وقام أحدهما بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، وأصابها في الرقبة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن الأهالي من الإمساك بأحدهما، بينما لاذ الثاني بالفرار.

وشُكل فريق بحث جنائي من ضباط بورسعيد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة، وضبط المتهم الثاني.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.