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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماية بورسعيد المدنية تنقذ مركب صيد وطاقمها من الغرق بسبب الاحتراق | تفاصيل

عقب احتراقها إنقاذ
عقب احتراقها إنقاذ مركب صيد من الغرق فى بورسعيد

نجحت جهود رجال الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة بورسعيد فى إنقاذ مركب صيد وطاقمها من الاحتراق عقب اندلاع النيران بها وإصابة من عليها .

كانت شرطة موانئ بورسعيد تلقت استغاثة من مركب صيد بحدود المحافظة الإدارية بالبحر المتوسط تتضرر من اندلاع النيران بها وإصابة ٧ من الصيادين عليها بحروق لفشلهم فى السيطرة على النيران .


تم الدفع بفريق من الإطفاء وحماية بورسعيد المدنية والإنقاذ إلى مكان المركب، وجرى السيطرة على الحريق وإطفاء النيران وإنقاذ الصيادين من على متنها  دون أي خسائر في الأرواح، كما نجحت جهود سحب المركب إلى ميناء صيد بورسعيد.


وتبين أن مركب الصيد المضارة ملك حسن علي التهامي، كانت تقوم بالصيد في غاطس البحر الأبيض المتوسط على حدود بورسعيد،قادمة من محافظة كفر الشيخ للصيد في محافظة بورسعيد .

ونجحت جهود مسعفي  بورسعيد فى اسعاف عبد الرؤوف أحمد مصطفى أحمد شرابي 39 عامًا، ولطفي سلامة إبراهيم الخضرجي 43 عامًا، وعلي أحمد إسماعيل 49 عامًا، بالميناء نتيجة اصابتهم بأختناق .

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كما نقل 4 مصابين آخرين إلى مستشفي سلام بورسعيد يدعوا رمضان السيد حسب النبي 26 عامًا، مصاب بحروق بالساق الأيمن وحالته مستقرة، وحسن علي التهامي، صاحب المركب، مصابًا بحروق في القدم اليسرى، وأيمن محمد إبراهيم كمون 39 عامًا، مصابًا بدخول مسمار بباطن القدم اليمنى، ومختار عبدربه 38 عامًا، مصابًا، بحروق بباطن اليد اليسرى وكدمة بالمعصم .

 وتواصل قوات أمن موانئ بورسعيد بقطاع تأمين محور قناة السويس تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وحصر التلفيات على المركب، وتبين من التحريات الأولية أن جميع المصابين من برج البرلس بكفر الشيخ.

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