عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقترب من بورسعيد.. رفع حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة دانيال.. شاهد

العاصفة دانيال تصل
العاصفة دانيال تصل بورسعيد

رفعت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عقب ظهور ملامح العاصفة دانيال فى سماء المحافظة مما يدل على دخولها أجواء مدن واحياء المحافظة .

كانت بورسعيد شهدت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم انتشار الرياح الساخنة المحملة بالاتربة فى الأجواء وانتشار الغيوم فى السماء بشكل لا يؤثر على الرؤية حتى الآن.  


وشهد الطقس فى بورسعيد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة عن الايام السابقة رغم سخونة الرياح المحملة بالاتربة التى انتشر رزازها فى الأجواء بأحياء بورسعيد المختلفة .


وأعلنت كافة الأجهزة المعنية فى محافظة بورسعيد الطوارئ بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحسبا لأى عواقب تنتج عن العاصفة وتبعياتها .

وشهد جهاز الإنقاذ و الطوارئ بمحافظة بورسعيد و الحماية المدنية وأجهزة طوارئ الأحياء وغرفة عمليات المحافظة حالة من الاستنفار لتلقي أى بلاغات و التحرك الفورى حال وقوع عواقب للعاصفة دانيال

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

حماية بورسعيد المدنية تنقذ مركب صيد وطاقمها من الغرق بسبب الاحتراق | تفاصيل


ورفعت مستشفيات ومراكز منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد حالة الطوارئ تحت إشراف الدكتور مصطفى شعبان مدير الرعاية الصحية بأقليم القناة و المشرف على بورسعيد وتواجد أطقم كاملة من كافة التخصصات بأقسام الرعاية و الطوارئ داخل المستشفيات.  

العاصفة دانيال تصل بورسعيد

FB_IMG_1694504664887
FB_IMG_1694504664887
FB_IMG_1694504662361
FB_IMG_1694504662361
FB_IMG_1694504660018
FB_IMG_1694504660018
FB_IMG_1694504657525
FB_IMG_1694504657525

وأغلق ميناء الصيد فى بورسعيد ولم يسمح لمراكز الصيد بالخروج لحين انتهاء العاصفة دانيال كما انتشرت فرق الإنقاذ بامتداد سواحل البحر المتوسط بحدود بورسعيد الإدارية وسط تحذيرات للمواطنين بعدم النزول للسباحة .

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من العاصفة دانيال التى ضربت البلاد ووصلت العديد من المحافظات بينها مطروح والاسكندرية والتى تمتد ٤٨ ساعة مصحوبة بأمطار رعدية . 

بورسعيد العاصفة دانيال اخبار العاصفة دانيال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سواحل البحر المتوسط عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

مياه القناة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة العاصفة دانيال بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

حماية بورسعيد المدنية تنقذ مركب صيد وطاقمها من الغرق بسبب الاحتراق | تفاصيل

بحمولة 3,9 مليون طن.. موانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية تستقبل 235 سفينة

علوم بورسعيد : اخضرار مياه الشاطئ ظاهرة آمنة جدا

السجن لـ متهمين سرقا شركة في بورسعيد بواسطة صاروخ | تفاصيل

المشدد لمُدان بإشهار السلاح بوجه قوة الشرطة فى بورسعيد

ترشيحاتنا

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى للتعامل مع العاصفة دانيال

تحذير أممي من مجاعة كبيرة ستضرب الملايين خلال سنة

سفير اليابان يزور برنامج الأرز ويفتتح معمل الجايكا في محطة بحوث سخا

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

ليفربول يجهز البديل.. متى يرحل محمد صلاح عن الدوري الانجليزي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ