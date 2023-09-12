تقترب من بورسعيد.. رفع حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة دانيال.. شاهد

رفعت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عقب ظهور ملامح العاصفة دانيال فى سماء المحافظة مما يدل على دخولها أجواء مدن واحياء المحافظة .

كانت بورسعيد شهدت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم انتشار الرياح الساخنة المحملة بالاتربة فى الأجواء وانتشار الغيوم فى السماء بشكل لا يؤثر على الرؤية حتى الآن.



وشهد الطقس فى بورسعيد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة عن الايام السابقة رغم سخونة الرياح المحملة بالاتربة التى انتشر رزازها فى الأجواء بأحياء بورسعيد المختلفة .



وأعلنت كافة الأجهزة المعنية فى محافظة بورسعيد الطوارئ بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحسبا لأى عواقب تنتج عن العاصفة وتبعياتها .

وشهد جهاز الإنقاذ و الطوارئ بمحافظة بورسعيد و الحماية المدنية وأجهزة طوارئ الأحياء وغرفة عمليات المحافظة حالة من الاستنفار لتلقي أى بلاغات و التحرك الفورى حال وقوع عواقب للعاصفة دانيال



ورفعت مستشفيات ومراكز منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد حالة الطوارئ تحت إشراف الدكتور مصطفى شعبان مدير الرعاية الصحية بأقليم القناة و المشرف على بورسعيد وتواجد أطقم كاملة من كافة التخصصات بأقسام الرعاية و الطوارئ داخل المستشفيات.

العاصفة دانيال تصل بورسعيد FB_IMG_1694504664887 FB_IMG_1694504662361 FB_IMG_1694504660018 FB_IMG_1694504657525

وأغلق ميناء الصيد فى بورسعيد ولم يسمح لمراكز الصيد بالخروج لحين انتهاء العاصفة دانيال كما انتشرت فرق الإنقاذ بامتداد سواحل البحر المتوسط بحدود بورسعيد الإدارية وسط تحذيرات للمواطنين بعدم النزول للسباحة .

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من العاصفة دانيال التى ضربت البلاد ووصلت العديد من المحافظات بينها مطروح والاسكندرية والتى تمتد ٤٨ ساعة مصحوبة بأمطار رعدية .