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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون رحمة ولا شفقة.. تفاصيل إنهاء ابن لحياة والده في بورسعيد

عمارة المجنى عليه
عمارة المجنى عليه فى بورسعيد

كشف شهود عيان بمنطقة الأمل نطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إقدام شاب على إنهاء حياة والده في ظروف مازالت غامضة.

وكان مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، استقبل ناصر عبد المعطي محمد، جثة هامدة، بادعاء تعرضه لاعتداء من الابن بمنطقة الأمل مما أدى إلى مصرعه.

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ابن ينهي حياة والده بمنطقة الأمل في بورسعيد| تفاصيل

وأشار شهود عيان من جيران المجني عليه بمنطقة الأمل فى بورسعيد إلى أن ابنه "ابراهيم" كان دائم الاعتداء عليه، وإصابته في أنحاء متفرقة من جسمه كان آخرها قبل الواقعة بعدة أيام، وأن يوم الواقعة سمعوا استغاثة من الأب، وعندما صعدوا لمكان سكنه في الدور الأخير عثروا عليه غارقا في دمائه.

وأكدوا على أن المتهم - ابن المجني عليه - استخدم "شاكوش" وآلة حادة لتنفيذ جريمته، وأنه اتصل بوالدته أثناء تواجدها بالعمل عقب إنهاء حياة والده، قائلا لها "أنا اللي قتلت الملك".

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، ويجرى التحري عن ملابسات الواقعة النهائية.

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