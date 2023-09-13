العناية الإلهية تنقذ أسرة كاملة من حريق عقار في بورسعيد | شاهد

أنقذت العناية الإلهية وقوات الحماية المدنية فى محافظة بورسعيد أسرة كاملة من الموت محترقة داخل مسكنهم عقب إضرام النيران بها واحتراق المسكن بالكامل .

وكانت أسرة قد تعرضت للموت داخل مسكنها فى محافظة بورسعيد بحى المناخ فى تقاطع شارعي كسرى وبني سويف بالطابق الأخير وسط صرخات استغاثة تعالت مع تصاعد ألسنة اللهب من العقار .

وفور تلقي قوات الحماية المدنية فى بورسعيد بلاغاً تحركت فرق الإطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، بـ6 سيارات إطفاء للتعامل مع البلاغ لعدم امتداد النيران إلى كامل العقار والعقارات المجاورة .

واقتحم فريق حماية بورسعيد المدنية ألسنة اللهب وتمكنوا من إخراج الأسرة من مكان آمن، وذلك قبل أن يصل إليهم اللهب والدخان الكثيف، ولم يتعرض أحد من السكان للخطر أو الإصابة.

كما نجحت قوات حماية بورسعيد المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل للعقارات والوحدات المجاورة ويتسبب فى كارثة.

وواصلت القوات عملها فى تبريد الحريق لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.



وأمر اللواء مازن صبرى مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب، الحريق وتحرير محضر بالواقعة و العرض على النيابة العامة .