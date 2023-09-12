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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

‏الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد

عاصفة
عاصفة

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي وبقايا العاصفة دانيال بدأت في التأثير على بعض المناطق وأثرت بالأمس على محافظة مطروح بالصحراء الغربية وأثرت على المناطق الداخلية وأدت لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

 

‏وتابعت ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، أن اليوم المنخفض الجوي تحرك من الغرب إلى المناطق الداخلية وبدأنا نرى تقلبات جوية بين نشاط الرياح الذي أدى إلى خفض الرؤية الأفقية خاصة على الأماكن المكشوفة في محافظات شمال البلاد وانخفاض أيضا في درجة الحرارة وفرص سقوط الأمطار.

 

العاصفة دانيال

 

‏وأضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار بشكل متفاوت الشدة على محافظات شمال البلاد وغدا الأربعاء سيتحرك المنخفض الجوي إلى مناطق الشرقية في الجمهورية وسيبدأ في الضعف، ومن المتوقع أنه من الغد يبدأ تدريجيا شدة المنخفض تقل تماما ومن يوم الخميس متوقع أن يتلاشى المنخفض الجوي وتبدأ الحالة الجوية في الاستقرار.

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