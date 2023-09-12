الأرصاد تزف بشري للمواطنين: انخفاض درجات الحرارة الساعات المقبلة| فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن مصر آمنة تماما ولم ولن تتعرض لقوة هذا المنخفض الجوي المتعمق «العاصفة دانيال» بسبب دخوله على الأراضي الليبية أولا وفقدانه قوته هناك، موضحا أن هذا المنخفض المتعمق حصل على طاقته كاملة من دفء البحر المتوسط وارتفاع درجة حرارة البحر.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «بمجرد ما دخلت العاصفة دانيال على اليابس والأراضي الليبية، فقدت قوتها، كونها فرغت طاقتها كلها في ليبيا، ومن ثم دخلت على الأراضي المصرية في الصحراء الغربية، وبالتالي فقدت الكثير والكثير من طاقتها وأصحبت مجرد منخفض جوي طبيعي يصاحبه رياح جانبية غربية نشطة أثارت الرمال والأتربة على مناطق متفرقة غرب البلاد بالأمس».

وتابع: «امتدت الرمال والتربة إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من الوجه البحري، ومن ثم سقطت الأمطار، وكانت متوسطة الشدة على السلوم ومطروح»، مشيرا إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ولكنها أمطار طبيعية، مؤكدا على أن مصر لن تتعرض لهذه القوة من العاصفة، وخلال الساعات القادمة تقل درجات الحرارة وتنخفض مقارنة بالأمس بمعدل يتراوح بين 4 و 5 درجات مئوية نتيجة دخول الرياح الشمالية الغربية.