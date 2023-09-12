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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد لـ المواطنين: أمطار العاصفة دانيال تتزايد على هذه المناطق غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف محمود الميقاتى عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، تطورات العاصفة دانيال التي تضرب البلاد حاليا وسببت في موجة طقس سيئ. 

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عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

تزيد حدة الأمطار غدًا الأربعاء على هذه المحافظات 


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن  حدة الأمطار ستزيد على بعض المحافظات غدا الأربعاء، وبالتحديد على بورسعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة. 

وأوضح محمود الميقاتى عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء وتقل وتختفي غدا الأربعاء. 


الإعصار دانيال يسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وتابع محمود الميقاتى عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإعصار دانيال الذي يضرب البلاد حاليا فقد قوته، وجاء لمصر من ليبيا مفرغ كل شيئ، وهذا الإعصار يسبب فقط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار وسحب علي محافظات مصر، وتصل لمحافظة القاهرة. 

 

موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر 


وأكمل محمود الميقاتى عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع حلول يوم الخميس المقبل سينتهي هذا المنخفض الجوي، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعيشها في مصر حاليا، متابعا انه بداية من يوم الخميس المقبل نشعر باستقرار قوي وملحوظ عن الأحوال الجوية. 

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