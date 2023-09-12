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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرضت القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، وآخر تطورات العاصفة دانيال، مشيرا إلى أنه من المتوقع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

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الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثير إعصار دانيال على مصر

نشاط للرياح على بعض مناطق الجمهورية 

وأبرز التقرير المفصل عن حالة الطقس، المذاع عبر القناة الأولى، أهم الظواهر الجوية، وهى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ونشاط للرياح على بعض المناطق، لافتا إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. 

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد


وذهب التقرير المصور عن طقس الثلاثاء، أن هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى أنه سيكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

هطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية


وأوضح التقرير، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أنه من المتوقع أيضا هطول أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 60%، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

 

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 33


العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 33


6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 34


بنها: الصغرى 25 والعظمى  33


الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31


العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 30


مطروح: الصغرى 23 والعظمى 28


سيوة: الصغرى 23   والعظمى 31


كاترين الصغرى 14 والعظمى 31


بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32


الزقازيق: الصغرى 25 العظمى 33


الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى  34


السويس: الصغرى 25 والعظمى 33


شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40


الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39


الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34


بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 34


المنيا: الصغرى 23 والعظمى 35


أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35


سوهاج الصغرى  25 والعظمى 36


الأقصر الصغرى 27  والعظمى 39


أسوان: الصغرى 29 والعظمى 41

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