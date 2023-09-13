عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء العاصفة دانيال التي ضربت اليونان وليبيا ومصر، على مدار اليومين الماضيين، وتسببت في آثار مدمرة بـ اليونان وليبيا.

انتهاء العاصفة دانيال

وقالت هيئة الأرصاد: "انتهت العاصفة دانيال بعدما خلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة، حيث وصل عدد الضحايا الى أكثر من  3 آلاف، كما وصل عدد المفقودين لأكثر من 10 ألاف شخص، هذا بخلاف ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل، و أعلنت مدينة درنه مدينة  منكوبة.

العاصفة دانيال

️أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية، قالت هيئة الأرصاد: لقد كان تأثير عاصفة دانيال ضعيف حيث لم يصل إلينا إلا بقاياها على شكل منخفض متعمق أثر على  شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية".

وصنفت هيئة الأرصاد الجوية، إعصار دانيال، بأنه من الأعاصير المتوسطية، موضحه أنه عبارة عن  حالة جوية (عاصفة) شبيهه بالإعاصير المدارية في بعض الخصائص وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، في بعض الحالات النادرة ووصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات  تتغير قوة الرياح لأنها ليست العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

كيف تتكون الأعاصير؟

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية التي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

العاصفة دانيال

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للاعاصير المتوسطية، قالت هيئة الأرصاد، إنها تنشط من شهر أكتوبر إلى يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية مثل ما حدث في ٢٤ اكتوبر ٢٠١٩ وادت إلى أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.

وشهد وسط البحر المتوسط في سبتمبر، عاصفة قوية ومساحتها كبيرة أثرت علي اليونان والشمال الليبي وهذا يدل علي احترار مياه البحر الأبيض المتوسط وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

وتسببت هذه العاصفة في أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في اليونان أدت الي ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والبيوت والسيارات كما تم الإعلان عن قتلي ومفقودين.

وعلي النقيض تماما؛ ما حدث في مصر تسبب هذه العاصفة بالارتفاع الكبير والاستثنائي في درجات الحرارة شهدته البلاد الأيام الماضية، بسبب جذبها للكتل الهوائية.

العاصفة دانيال هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

نقل سيدة تعرضت لهجوم سمكة قرش في دهب لمستشفى شرم الشيخ الدولي..تقرير طبي

الجيش الليبي: 12 ألف مفقود جراء الإعصار دانيال ونشكر القيادة المصرية على الدعم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… مؤشرات كليات التعليم الصناعي

الجيش الليبي: مصر تدعمنا بقوافل برية بمستلزمات لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية

شاهد.. فيديوهات وصور توثق العدوان الإسرائيلي على ريف طرطوس بسوريا

إخلاء المناطق المنكوبة.. نداء عاجل من المركز الليبي لمكافحة الأمراض للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن حمض الفوليك في الشامبو لتطويل الشعر ومنع الشيب

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ