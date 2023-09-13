آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء العاصفة دانيال التي ضربت اليونان وليبيا ومصر، على مدار اليومين الماضيين، وتسببت في آثار مدمرة بـ اليونان وليبيا.

انتهاء العاصفة دانيال

وقالت هيئة الأرصاد: "انتهت العاصفة دانيال بعدما خلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة، حيث وصل عدد الضحايا الى أكثر من 3 آلاف، كما وصل عدد المفقودين لأكثر من 10 ألاف شخص، هذا بخلاف ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل، و أعلنت مدينة درنه مدينة منكوبة.

العاصفة دانيال

️أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية، قالت هيئة الأرصاد: لقد كان تأثير عاصفة دانيال ضعيف حيث لم يصل إلينا إلا بقاياها على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية".

وصنفت هيئة الأرصاد الجوية، إعصار دانيال، بأنه من الأعاصير المتوسطية، موضحه أنه عبارة عن حالة جوية (عاصفة) شبيهه بالإعاصير المدارية في بعض الخصائص وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، في بعض الحالات النادرة ووصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تتغير قوة الرياح لأنها ليست العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

كيف تتكون الأعاصير؟

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية التي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

العاصفة دانيال

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للاعاصير المتوسطية، قالت هيئة الأرصاد، إنها تنشط من شهر أكتوبر إلى يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية مثل ما حدث في ٢٤ اكتوبر ٢٠١٩ وادت إلى أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.

وشهد وسط البحر المتوسط في سبتمبر، عاصفة قوية ومساحتها كبيرة أثرت علي اليونان والشمال الليبي وهذا يدل علي احترار مياه البحر الأبيض المتوسط وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

وتسببت هذه العاصفة في أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في اليونان أدت الي ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والبيوت والسيارات كما تم الإعلان عن قتلي ومفقودين.

وعلي النقيض تماما؛ ما حدث في مصر تسبب هذه العاصفة بالارتفاع الكبير والاستثنائي في درجات الحرارة شهدته البلاد الأيام الماضية، بسبب جذبها للكتل الهوائية.