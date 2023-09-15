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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفعيل إنذار باللون الأزرق.. الأرصاد الصينية تحذر من أمطار غزيرة تضرب البلاد

طقس الصين
طقس الصين

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم الجمعة، إنذارا باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على مناطق عديدة من البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المركز إنه "اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد السبت، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة أجزاء من مناطق عديدة منها جيانغسو وشانجهاي وتشجيانغ وجيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ وقوانينيج وهاينان وهيلونغجيانغ".

وتنبأ بأن بعض الأماكن من المناطق سالفة الذكر ستشهد أمطارا غزيرة يتجاوز منسوبها الأقصى 60 ملم في الساعة، مصحوبة بطقس شديد الحمل الحراري منها عواصف رعدية ورياح قوية.


ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

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