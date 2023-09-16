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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موقف مصر من إعصار دانيال.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

صدى البلد

قدمت قناة الأولى المصرية تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، ونلخص لكم أبرز المعلومات المذكورة في التقرير:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر إلى الخميس 21 سبتمبر 2023.

فيما يتعلق بحالة الطقس اليوم، يتوقع أن تكون مستقرة على معظم مناطق البلاد، حيث يسود طقس حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيبقى الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، سيكون الطقس معتدلًا من ناحية الحرارة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أظهرت توقعات الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر خلال الأيام القادمة تغيرات جوية تؤثر على معظم مناطق البلاد. وفيما يلي ملخص لحالة الطقس المتوقعة:

الحالة البحرية:

البحر المتوسط: من المتوقع أن يكون خفيفًا إلى معتدلًا، وسيكون ارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متر.
البحر الأحمر: سيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه سيتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف متر.
درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: ستكون العظمى حوالي 33 درجة مئوية، والصغرى حوالي 24 درجة مئوية.
السواحل الشمالية: ستكون العظمى حوالي 31 درجة مئوية، والصغرى حوالي 25 درجة مئوية.
جنوب سيناء: ستكون العظمى حوالي 37 درجة مئوية، والصغرى حوالي 28 درجة مئوية.
شمال الصعيد: ستكون العظمى حوالي 34 درجة مئوية، والصغرى حوالي 23 درجة مئوية.
جنوب الصعيد: ستكون العظمى حوالي 38 درجة مئوية، والصغرى حوالي 27 درجة مئوية.


عاصفة التنين:

من المتوقع أن تعود عاصفة التنين خلال فصل الخريف، بعد أربع سنوات من آخر ظهور لها في أكتوبر 2019. وتشير التوقعات إلى أن معدل الأمطار سيكون أعلى هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

قد تظهر حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين التي أثرت على مصر في أكتوبر 2019، وقد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وزيادة نسب الرطوبة خلال فصل الخريف.

تأثير عاصفة دانيال:

أثرت العاصفة دانيال على بعض المناطق خلال الأيام الماضية، وتسببت في هطول أمطار غزيرة واضطرابات في الأمواج على السواحل الليبية والمدن الساحلية في مصر، مثل مطروح والسلوم.

يتوقع أن تشهد مصر تأثيرًا إيجابيًا للحالة الجوية مع تحسن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

مرور العاصفة دانيال:

من المتوقع أن تتأثر مصر بعاصفة دانيال في الأيام القادمة، وقد انتقلت العاصفة من السواحل اليوم.

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