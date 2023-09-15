بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

تشهد البلاد أجواء حارة ونشاطا للرياح حسب ما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، فى ظل التغيرات المناخية وعدم استقرار حالة الجو خلال الفترة السابقة حيث تأثرت بعد المناطق بالعاصفة دانيال التي ضربت ليبيا .



درجات الحرارة المتوقعة خلال ٦ أيام قادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر الي الخميس 21 سبتمبر 2023

أعلنت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، مستقرة على كافة أحوال البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يظل الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين، خلال طقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متر، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف متر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب سيناء 37 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27 درجة

وكانت قد شهدت المحافظات خلال الفترة الماضية حالة غير مستفرة فى درجات الحرارة إلا أن حالة الطقس ستشهد خلال الأيام المقبلة تحسنا في درجات الحرارة وفقا للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري خلال فترة النهار تصل ل 33 درجة مئوية، مع أرتفاع نسب الرطوبة خلال فترة الظهيرة وهدوء سرعات الرياح .

عاصفة التنين



ووفق الأرصاد الجوية ستشهد مصر عودة عاصفة التنين خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية فصل الخريف، بعد فاصل يبعد أربع سنوات عن حدوثها للمرة الأولى في أكتوبر 2019.

ومن المتوقع أن يكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية، فضلا عن احتمالية ظهور حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين التي تعرضت لها مصر في أكتوبر 2019، خلال أيام وأسابيع فصل الخريف.



مرور العاصفة دانيال بسلام



وتأثرت بعد المناطق خلال الأيام الماضية بالعاصفة دانيال من خلال خدوث أمطار غزيرة ومتفاوتة في الشدة، على السواحل الغربية المصرية خاصة السلوم ومطروح.

حالة الطقس اليوم



ومن المتوقع أم يكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

مناطق تأثرت بالعاصفة دانيال

وقدمت العاصفة دانيال إلي مصر بعد أن أثرت بشكل كبير على المدن الساحلية اليونانية، والتي انتقلت في الساعات الأخيرة إلى الشواطئ الليبية، وعملت على ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والرعدية.

ووصلت العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، خاصة السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح، ومدينتي السلوم والضبعة.