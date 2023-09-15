الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الخميس، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأسبوع المقبل.

وأبرز التقرير المفصل، أنه تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح وشبورة صباحية



وذهب التقرير المصور، إلى أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي كشفت عن أنه متوقع انتشار شبورة مائية «من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأيضا بأن هناك نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة طقس الأسبوع المقبل

وأوضح التقرير المفصل، عن انه يتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، متابعا أن في يومي الأحد والاثنين، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وذهب التقرير المصور المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أنه هناك استمرار لنشاط الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء، موضحة أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 33، الصغرى 24

العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 24

العلمين الجديدة العظمى 30، والصغرى 24

مطروح العظمى 29، الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 37، الصغرى 28

الغردقة العظمى 37، الصغرى 28

أسيوط العظمى 36، الصغرى 23

سوهاج العظمى 37، الصغرى 25

قنا العظمى 37، الصغرى 26

الأقصر العظمى 37، الصغرى 27

أسوان العظمى 38 الصغرى 29

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة اليوم الجمعة



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 31



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 29



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 33



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 34



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30



درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 24 والعظمى 30



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 29



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 31



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 35



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 33



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 34



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 34



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 35



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 34



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 37