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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. تحرك جديد في الذهب.. أخبار تهمك

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الذهب.. نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الجمعة 15-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

سجل سعر الذهب اليوم 
 
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2503 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2190 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17500 جنيه.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.21 جنيه للبيع، و 33.09 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.58 جنيه للبيع، و38.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.22 جنيه للبيع، و99.88 جنيه للشراء.

 

 

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.


وأكدت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اليوم مازالت البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى؛ وهو عبارة كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من البحر المتوسط مرورًا بجنوب أوروبا، وتتميز أنها معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يوجد أيضًا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة فترة الصباح الباكر، والتي تعمل على تلطيف الأجواء خلال هذه الفترة.
 

طقس اليوم الجمعة
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، مشيرة إلى أن اليوم هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مقارنة بالأيام الماضية والتي تعمل على الإحساس بقيم حرارة أعلى، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 24
الإسكندرية 30 - 24
الإسماعيلية 35 - 24
الغردقة 35 -27
أسوان 38 - 27
سوهاج 35 - 24
المنيا 35 - 22
 

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