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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. التموين تزف بشرى للمصريين.. مفاجأة من الأرصاد عن حالة طقس أكتوبر المقبل

صورة الملف
صورة الملف

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ومن بينها : 

 

الأرصاد تفجر مفاجاة عن حالة الطقس فى أكتوبر المقبل

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة الكبري خلال فترة النهار تصل ل ٣٣ درجة مئوية، ولكن في فترة الظهيرة مع أرتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح تذيد من الشعور بالاجواء الحارة خلال فترة النهار على اغلب المناطق الشمالية حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد تشهد اجواء حارة وايضا في المناطق الجنوبية.

 

مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. تحرك جديد في الذهب.. أخبار تهمك

 

الذهب.. نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الجمعة 15-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

شارك في قمة العشرين.. نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي

 

عرضت  فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بالمشاركة في قمة العشرين بمدينة نيوديلهي .

 

فريدة الشوباشي: المصريون من بعد ثورة يونيو يشعرون أن لهم "ضهر"| فيديو

 

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن المصريين من بعد ثورة يونيه بدأوا يشعرون أن لهم " ضهر " ، مشيرة إلى أن هناك أكثر من أزمة حدثت في دول أخرى غير ليبيا وكان الوجود المصري واضحا وراء المصريين .

 

مبادرة 100 يوم صحة تحرر الصعيد من أمراض العصر.. فيديو

 

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين، خاصة في صعيد مصر، والمناطق النائية.

 

33 مشروعا.. كل ماتريد معرفته عن هيئة تنمية الصعيد| فيديو

 

قال اللواء شريف صلاح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، حيث كانت أبرز توجيهات الرئيس السيسي من أجل الاهتمام بالصعيد هي إنشاء هيئة قائمة بذاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد.
 

اليوم.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" بتخفيض 30% في مدينة نصر

 

قالت الإعلامية هبة ماهر إن اليوم بدأ معرض أهلا رمضان مع انطلاق موسم المدارس كل سنة في هذا التوقيت، لذلك استقبل معرض " اهلا مدارس" بقاعة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك اعنتبارا من صباح اليوم.  

 

100 يوم صحة.. زيارات منزلية غير مسبوقة واهتمام بالمحافظات الحدودية

 

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن أرقام الخدمات التي تقدمها مبادرة "١٠٠ يوم صحة" تعكس الاهتمام الكبير من الدولة بصحة المواطن المصري، فضلا عن نوعية الخدمات التي تشمل توعية وتثقيف للوقاية وتصحيح المفاهيم، ومنع تلوث البيئة.

 

انتخاب طبيب مصري رئيسا للكونجرس العالمي بجراحة الجهاز الهضمي.. تفاصيل

 

علق الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة على انتخابه رئيسا للكونجرس العالمي لجراحة الجهاز الهضمي، قائلًا إن هذا أقل شيء يمكن تقديمه لمصر من أجل رفع اسمها، مؤكدًا: “المصري يقدر يعمل كل حاجة بدون خبير أجنبي”.

 

التموين تزف بشرى لـ أصحاب البطاقات.. فيديو

 

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه كان يتحدث عن منصة مصر الرقمية، وأن البعض يتعامل مع هذه المنصة بطريقة غير صحيحة، معلقًا "في واحد طلق مراته عشان دخلت على المنصة وحذفته".

 

 

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