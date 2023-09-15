التموين تزف بشرى لـ أصحاب البطاقات.. فيديو

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه كان يتحدث عن منصة مصر الرقمية، وأن البعض يتعامل مع هذه المنصة بطريقة غير صحيحة، معلقًا "في واحد طلق مراته عشان دخلت على المنصة وحذفته".

وأضاف جابر القرموطي، خلال برنامجه على قناة سي بي سي، أن وزارة التموين قامت بوقف موقع مصر الرقمية لحين تحديث البيانات.

وأشار إلي أن وزير التموين أعلن عودة موقع دعم مصر لتقديم خدمات البطاقات التموينية، وأن هذا الموقع يخدم الكثير، ولكن في بعض الأوقات يحدث أخطاء.

ولفت إلي أن أي مواطن يريد تحديث أي شيء خاص بالبطاقة سيدخل على بوابة مصر الرقمية، بدلا من الذهاب لـ مكتب التموين.