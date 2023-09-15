فريدة الشوباشي: المصريون من بعد ثورة يونيو يشعرون أن لهم "ضهر"| فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن المصريين من بعد ثورة يونيه بدأوا يشعرون أن لهم " ضهر " ، مشيرة إلى أن هناك أكثر من أزمة حدثت في دول أخرى غير ليبيا وكان الوجود المصري واضحا وراء المصريين .

وتابعت " الشوباشي " ، خلال لقائها لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن كل ما في الجمهورية الجديدة جديد ، متابعة :" مكناش عايشين في جنة فعملنا ثورة ولدينا حاليا قيادة تستمع للطفل الذي يبكي والعجوز الذي يشكي والمرأه المعيلة ".

وأردفت " الشوباشي " :" نعزي شعب ليبيا لأننا واحد ، والرئيس السيسي لم يتأخر لحظة في مساعدة الشعب الليبي بكل الإمكانيات المصرية .

وأكملت : أصالة مصر تكمن في أنها تقسم " اللقمة " في الأزمات ، وهو نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي .

