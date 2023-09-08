الشوباشي: السيسي استلم مصر خرابة وأصبح لنا دور عالمي.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، تعقيبا على مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين ، إن مصر أصبحت عنصر بناء مهم جدا في أي عمل بناء على مستوى العالم ، مشيرة إلى أن مصر لها علاقات تاريخية مع الهند .

وتابعت " الشوباشي " ، خلال لقائها لبرنامج " هذا الصباح " والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحدث عن الدول النامية ، والقارة الافريقية ، وأهمية ان تكون مشاركة في الاقتصاد العالمي ، وتذكير الدول الكبرى بتعهداته للدول النامية .

وأكملت " الشوباشي "، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في التاريخ العالمي الجديد ، لان كل الدول ترى ما أنجزته مصر ، مردفة :" الرئيس السيسي خد مصر خرابة وبيبنيها تاني ".