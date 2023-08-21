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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة: القيادة السياسية مستمرة في تنمية شباب الصعيد

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بقيادات وأعضاء كيان سند شباب الصعيد، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بإنجازات كيان سند شباب الصعيد خلال الفترة المقبلة، مقدماً دعم وزارة الشباب والرياضة لشباب مصر عامة وشباب الصعيد بصفة خاصة.

وأكد "صبحي" علي دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية بتوفير كافة الدعم لشباب مصر وخاصة شباب الصعيد في تدريب وتأهيل وتمكين الشباب.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة سند شباب الصعيد الفترة المقبلة، ومنها إطلاق حملة داعمون للقيادة السياسية ودعم المشاريع القومية ورؤية مصر 2030 .

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، عبدالمنعم أبوجبل مؤسس ورئيس كيان سند شباب الصعيد، وأعضاء المكتب التنفيذي، و300 شاب وفتاة من قيادات كيان سند شباب الصعيد.

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