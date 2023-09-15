100 يوم صحة.. زيارات منزلية غير مسبوقة واهتمام بالمحافظات الحدودية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن أرقام الخدمات التي تقدمها مبادرة "١٠٠ يوم صحة" تعكس الاهتمام الكبير من الدولة بصحة المواطن المصري، فضلا عن نوعية الخدمات التي تشمل توعية وتثقيف للوقاية وتصحيح المفاهيم، ومنع تلوث البيئة.

وتابع "عقبة" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارات المنزلية التي تقوم بها حملة "١٠٠ يوم صحة" خاصة جدا ولم يتم عملها من قبل في أي مسح طبي سابق، كذلك الفرق المتنقلة، وفحص المقبلين على الزواج، والاهتمام بصحة المرأة.

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وأضاف "عقبة"، أن جميع المحافظات بها إقبال على المبادرة، ولكن هناك اهتماما أكبر بالمحافظات الحدودية التي تعاني من فقر الخدمات الصحية.