اليوم.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" بتخفيض 30% في مدينة نصر

قالت الإعلامية هبة ماهر إن اليوم بدأ معرض أهلا رمضان مع انطلاق موسم المدارس كل سنة في هذا التوقيت، لذلك استقبل معرض " اهلا مدارس" بقاعة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك اعنتبارا من صباح اليوم.

طرح كافة المستلزمات المدرسية والكتب الخارجية بمعرض “أهلا مدارس ”بأرض المعارض بأسعار مخفضة تناسب الأهالى



وأوضحت ماهر خلال برنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc" أنه تم الافتتاح لهذا المعرض من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزيارتهم لمعرض "أهلا مدارس" مساء أمس، وسوف يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمدارس الطلبة لمراحل التعليم المختلفة.

أسعار أهلا مدارس في متناول الأسر المصرية والخصم يصل لـ30%

وأكدت أنه سوف يتم طرح كل المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والذي تقل عن مثيلتها في السوق ب 30%، وتم افتتاح هذا المعرض أيضا فى العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع فى المعارض بالمحافظات الموجود بها "الأقصر، وقنا، القليويبة، دمياط، بني سويف، الدقهلية، والغربية، الإسكندرية ، وأيضا العديد من المحافظات التى من المقرر توفير الكتب الخارجية فيها مقارنة بأسعارمثيلتها فى الأسواق الأخرى.