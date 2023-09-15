أخبار التوك شو|رئيس الوزراء: أسعار أهلا مدارس في متناول الأسر المصرية والخصم يصل لـ50%.. مصطفى بكري: درنة الليبية تحولت لمدينة الموت

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

رئيس الوزراء: أسعار أهلا مدارس في متناول الأسر المصرية والخصم يصل لـ50%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن افتتاح معارض أهلا مدارس دائما يكون يوما سعيدا بالنسبة له، لافتا إلى أن افتتاح المعارض خلال السنوات الماضية شهدت زيادة المنتج المصري والمنتج المحلي، والذي أصبح يمثل الغالبية العظمى من المنتجات الموجودة في هذا المعرض.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح معرض أهلا مدارس ، أن جودة المنتج المصري في معارض أهلا مدارس، يختلف ويتحسن بشكل مميز سنة تلو الأخرى، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تتطور بشكل واضح في هذه المجالات بعدما كان الاعتماد الأساسي خلال الفترة الماضية على الاستيراد.

مصطفى بكري: درنة الليبية تحولت لمدينة الموت

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحلم انهار في مدينة درنة الليبية، وتحولت المدينة في دقائق إلى مدينة للموت والدمار، مشيرا إلى أن الإعصار ضرب المدينة بلا رحمة، وانهارت السدود، واندفعت المياه إلى المدينة كالطوفان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا شيء سوى الموت يتجول في درنة، مؤكدا ان حصيلة الوفيات حتى الأن وصلت إلى 10 آلاف، فإعصار دانيال سبب كوارث كبيرة.

خبير جيولوجي يحذر: مصر معرضة لمخاطر الأعاصير

أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ أن مصر معرضة لخطر الأعاصير لوجودها في حوض البحر المتوسط بعد إعصار دانيال مشيرا إلي أن ن سبب كارثة فيضانات درنة، هي عناصر المناخ.

وقال عبدالله علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن وادي درنة منحدر بشدة صوب البحر المتوسط وهو ما أدى للكارثة، إضافة إلى عدم صيانة السدود.

بعد العاصفة دانيال.. بحر درنة يقذف المزيد من الجثث إلى الشاطئ

عرضت قناة الغد، تقريرا بشأن آخر تطورات ضحايا عاصفة "دانيال"، التي ضربت العديد من المدن الليبية أبرزها درنة.

وحسب التقرير المعروض على قناة الغد فإن بحر مدينة درنة مازال يقذف العديد من جثث الضحايا على شاطئ المدينة.

حدد الوقت والمكان.. العالم الهولندي: زلزال بقوة 7 ريختر يضرب هذه المناطق

حالة من القلق والذعر أثارها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بعد توقعاته الجديدة حول وجود زلزال جديد سيضرب عددا من المناطق، وسط حالة من الترقب الكبيرة بين قطاع كبير من المواطنين في أكثر من دولة.

ولفت العالم الهولندي، أنظار العالم من جديد خلال الفترة الحالية، بعد الكوارث الطبيعية المختلفة التي ظهرت في عدد من البلدان العربية، لاسيما زلزال المغرب، ومن ثم الإعصار دانيال في ليبيا، والذي أدى إلى كارثة إنسانية هناك، وسط حالة من الترقب الكبيرة حول توقعاته.

الحدود الغربية.. الأرصاد تكشف مفاجأة سارة حول الإعصار دانيال.. فيديو

خصص برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة من داخل الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "هناك نوعية من خرائط الطقس، هما اليدوية والرقمية".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "نستطيع قراءة الخرائط الجوية من خلال النماذج العددية والأقمار الصناعية



جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا: إخراج عائلة كاملة من أسفل أنقاض منزل

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن آخر التطورات في الشأن الليبي بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن الأولوية في الوقت الحالي هو الانتشال بالنسبة للأجهزة الليبية خشية من تحلل بعض الجثامين تحت الأنقاض، وهو ما قد يؤدي لانتشار أوبئة جديدة.

وأضاف "علي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الأجهزة المصرية مازالت تواصل إرسال المساعدات إلى ليبيا من أجل استمرار انتشال العالقين والضحايا من تحت الأنقاض.



مستشار المناخ العالمي: إعصار دانيال فقد 60% من تأثيره لدخوله ليبيا من البحر.. فيديو

قال الدكتور مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الكرة الأرضية لن تتحمل الصراع النووي العنيف بين القوى العظمى بتفجيرات تحت الأرض تؤثر على طبقات الكرة الأرضية.

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "يجب الربط بين الظواهر الطبيعية وبعضها ما حدث في تركيا و زلزال المغرب و إعصار ليبيا".

منهم يوسف الشريف.. مؤلف سفاح الجيزة: رشحت هؤلاء الفنانين لدور البطولة بالمسلسل

كشف محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، عن مفاجآت هامة بشأن المسلسل، والبطل الذي كان يرشحه من أجل الحصول على دور البطولة في المسلسل، قبل أن يتم إسنادها للفنان أحمد فهمي خلال الفترة الماضية، قائلا إنه كان لديه أفكار لفنانين آخرين قبل الوقوع على أحمد فهمي كاختياره كبطلا لمسلسل سفاح الجيزة في الفترة الحالية.

وقال "العزب"، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة العربية، إن مراقبته لـ سفاح الجيزة، بدأ التفكير في إخراج عملي فني للجماهير للحديث عن فكرة السفاح نفسها، ولم يكن استقر في ذلك الوقت، حول وضعها في صيغة فيلم، أو مسلسل، وكان يرى أن هناك فنانين بعينهم قادرين على تولي دور البطولة في هذه القصة قبل البدء في أي شيء.

هل هناك جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يوضح

أكد الفنان هاني رمزي، أن "غبي منه فيه و "وأبو العربي"، أعتبرهما من أشهر الأفلام اللي فيها إفيهات كتيرة منتشرة في حياتنا العادية وأيضا فيلم "محامي خلع، مقولة "64 حصان".

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام ما بينا"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أننا نسعى ونحاول أن يكون هناك جزء ثاني من فيلم “غبي منه فيه”، خلال الفترة القادمة لأنه أصبح مطلبا جماهيريا.