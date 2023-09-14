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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منهم يوسف الشريف.. مؤلف سفاح الجيزة: رشحت هؤلاء الفنانين لدور البطولة بالمسلسل

مسلسل سفاح الجيزة
مسلسل سفاح الجيزة

كشف محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، عن مفاجآت هامة بشأن المسلسل، والبطل الذي كان يرشحه من أجل الحصول على دور البطولة في المسلسل، قبل أن يتم إسنادها للفنان أحمد فهمي خلال الفترة الماضية، قائلا إنه كان لديه أفكار لفنانين آخرين قبل الوقوع على أحمد فهمي كاختياره كبطلا لمسلسل سفاح الجيزة في الفترة الحالية. 

مخرج مسلسل سفاح الجيزة يكشف عن مفاجآت بشأن المسلسل 

وقال "العزب"، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة العربية، إن مراقبته لـ سفاح الجيزة، بدأ التفكير في إخراج عملي فني للجماهير للحديث عن فكرة السفاح نفسها، ولم يكن استقر في ذلك الوقت، حول وضعها في صيغة فيلم، أو مسلسل، وكان يرى أن هناك فنانين بعينهم قادرين على تولي دور البطولة في هذه القصة قبل البدء في أي شيء. 

وأضاف مخرج مسلسل سفاح الجيزة، أنه كان يرى أن الفنان كريم عبد العزيز هو الاختيار الأول للقصة، ومن ثم الفنان يوسف الشريف، ومن ثم الفنان أحمد أمين، ولكن في ذلك الوقت لم يكن يفكر في أحمد فهمي، وبعد مرور عام كامل على تفكيره حول سفاح الجيزة، عقد جلسة مع الفنان أحمد فهمي، وقرروا عمل المسلسل وأن يقدم هذا الدور. 

واستكمل، أنه تحدث مع أحمد فهمي عن صعوبة ومخاطر هذا الدور، خاصة أنه يحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري والعربي في وجه الكوميديا، ألا أن الأخير رحب جدا بأن يغير جلده، وأنه حقق نجاحا كبيرا من قبل من خلال فيلم "العارف" والشخصية التي قدمها في ذلك الفيلم. 

وأردف، أنه بدأ بعد ذلك العمل مع الفنان أحمد فهمي على مشروع مسلسل سفاح الجيزة، لافتا إلى أن أحمد فهمي كان المرشح رقم 2 من بين كافة الأسماء التي كان يضعها في مخيلته. 

سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيزة كريم عبد العزيز احمد فهمي قناة العربية

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