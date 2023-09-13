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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"الجماهير هتتبسط".. مخرج سفاح الجيزة: مفاجآت قوية في نهاية المسلسل

مسلسل سفاح الجيزة
مسلسل سفاح الجيزة

كشف محمد صلاح العزب، مخرج مسلسل سفاح الجيزة، عن وجود مفاجآت قوية في نهاية المسلسل، والذي يعد واحدا من المسلسلات التي شغلت الرأي العام في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

مفاجأة في مسلسل نهاية سفاح الجيزة 

ونجح مسلسل سفاح الجيزة، في تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ الحلقة الأولى، وسط تداول كبير له من خلال "السوشيال ميديا" ما بين مؤيد ومعارض لقصة المسلسل، وسط حالة من الجدل الكبيرة حول المسلسل في الفترة الحالية. 

ومن جانبه، قال محمد صلاح العزب، في تصريحات متلفزة، إن نهاية مسلسل سفاح الجيزة من الصعب حرقها في الوقت الحالي، خاصة أن الجميع مستمتع بمشاهدته، ولكن سيكون هناك في النهاية مفاجآت مدوية في آخر المسلسل تتعلق بوالدة سفاح الجيزة، وتتعلق بضابط الشرطة والذي يجسده الفنان باسم سمرة، فضلا عن مفاجآت مدوية حول السفاح نفسه. 

واستكمل مخرج مسلسل سفاح الجيزة، أن نهاية المسلسل ستسمح بوجود جزء ثانٍ منه، وستكون نهاية مرضية للمشاهدين، وليست نهاية مفتوحة تجعل المواطنين لا يفهمون قصة المسلسل مثلما يحدث في بعض الأعمال الأخرى، ولكن النهاية ستكون مرضية بشكل كبير، وستكون بقوة وقدر الحلقات الماضية التي تم عرضها من قبل المسلسل. 

باسم سمرة يروي تفاصيل مشاركته في مسلسل سفاح الجيزة

وفي سياق منفصل، كشف الفنان باسم سمرة عن بعض تفاصيل مشاركته فى مسلسل سفاح الجيزة والذى يعرض حاليا بإحدى المنصات الإلكترونية موضحا ما إذا كان من الضروري قراءة ومتابعة الأحداث الحقيقية لسفاح الجيزة قبل مشاركته.

وقال باسم سمرة فى تصريح خاص لصدى البلد: تابعت من تم نشره فى المواقع والصحف الإخبارية عن هذه الجرائم، وما كتب عن "سفاح الجيزة"، وأنه شخصية تعانى من مرض نفسى، ولكن لم انغمس فى القضية أو تفاصيلها، واتعمدت بشكل أكبر على السيناريو الذى كتبه محمد صلاح العزب، وأرى أن كان من الأفضل عدم معرفة التفاصيل حتى لا أتأثر بأى مواقف.

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

https://www.youtube.com/shorts/vGb1ddAX9mg

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