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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باسم سمرة يروي تفاصيل مشاركته في مسلسل سفاح الجيزة

باسم سمرة
باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة عن بعض تفاصيل مشاركته فى مسلسل سفاح الجيزة والذى يعرض حاليا بإحدى المنصات الإلكترونية موضحا ما إذا كان من الضروري قراءة ومتابعة الأحداث الحقيقية لسفاح الجيزة قبل مشاركته.

وقال باسم سمرة فى تصريح خاص لصدى البلد: تابعت من تم نشره فى المواقع والصحف الإخبارية عن هذه الجرائم، وما كتب عن "سفاح الجيزة"، وأنه شخصية تعانى من مرض نفسى، ولكن لم انغمس فى القضية أو تفاصيلها، واتعمدت بشكل أكبر على السيناريو الذى كتبه محمد صلاح العزب، وأرى أن كان من الأفضل عدم معرفة التفاصيل حتى لا أتأثر بأى مواقف.

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مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

الفنان باسم سمرة باسم سمرة سفاح الجيزة مسلسل “سفاح الجيزة” مسلسل سفاح الجيزة محمد صلاح العزب

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