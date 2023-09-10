داليا شوقى ترد على منتقديها فى سفاح الجيزة

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC" اليوم الأحد، الفنانة الشابة داليا شوقي في حديث عن كواليس دخولها عالم الفن وأحدث الأعمال عمال الفنية المشاركة فيها وهو مسلسل سفاح الجيزة حيث تعرضت إلى بعض الانتقادات.

كما يقدم البرنامج فقرة خاصة عن كيفية تنسيق الملابس والالوان بصورة مبهرة من خلال نصائح تقدمها الاستايلست سارة مصطفي، فيما يقدم أحمد حسن مدرب اللياقة البدنية مجموعة من التدريبات الرياضية الآمنة للمبتدئين.

البرنامج تقدمه الاعلاميات منى عبد الغني وايمان عز الدين وهبه الاباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا على قناة "CBC" في الثالثة عصرًا من السبت للأربعاء.

ويقدم البرنامج فقرات متنوعة وخدمية وفقرة ثابتة مع الشيف محمود سعد وأشهى الأكلات باسهل الوصفات.

داليا شوقى

تحدثت الفنانة داليا شوقي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل سفاح الجيزة، معربة عن فخرها بالمشاركة في المسلسل، وفرحتها بردود الأفعال حوله.

وقالت داليا شوقي ، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها تتعامل مع المتجاوزين على السوشيال ميديا بـ البلوك، لافتة إلى أنها تطور من نفسها بالرقص.

وتلعب داليا شوقي، في مسلسل سفاح الجيزة شخصية فتاة شعبية تدعى سلمى، وحققت الشخصية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.