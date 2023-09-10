عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا شوقى ترد على منتقديها فى سفاح الجيزة

داليا شوقى
داليا شوقى

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC" اليوم الأحد، الفنانة الشابة داليا شوقي في حديث عن كواليس دخولها عالم الفن وأحدث الأعمال عمال الفنية المشاركة فيها وهو مسلسل سفاح الجيزة حيث تعرضت إلى بعض الانتقادات. 

كما يقدم البرنامج فقرة خاصة عن كيفية تنسيق الملابس والالوان بصورة مبهرة من خلال نصائح تقدمها الاستايلست سارة مصطفي، فيما يقدم أحمد حسن مدرب اللياقة البدنية مجموعة من التدريبات الرياضية الآمنة للمبتدئين.

أخبار الفن.. الموت يفجع طه دسوقى.. صدمة رضوى الشربينى ورد نارى على حلاقة أسما شريف منير.. بلاغ شيرين للنائب العام

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

مفيش وقت|محمود حجازي يعلن ارتباطة بفتاة جديدة بعد انفصاله عن أسما شريف منير

فنان بالفطرة.. طالب المنيا يصمم تحفا نادرة من أعواد الكبريت

البرنامج تقدمه الاعلاميات منى عبد الغني وايمان عز الدين وهبه الاباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا على قناة "CBC" في الثالثة عصرًا من السبت للأربعاء.

ويقدم البرنامج فقرات متنوعة وخدمية وفقرة ثابتة مع الشيف محمود سعد وأشهى الأكلات باسهل الوصفات.

داليا شوقى 

تحدثت الفنانة داليا شوقي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل سفاح الجيزة، معربة عن فخرها بالمشاركة في المسلسل، وفرحتها بردود الأفعال حوله.

وقالت داليا شوقي ، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها تتعامل مع المتجاوزين على السوشيال ميديا بـ البلوك، لافتة إلى أنها تطور من نفسها بالرقص.

وتلعب داليا شوقي، في مسلسل سفاح الجيزة شخصية فتاة شعبية تدعى سلمى، وحققت الشخصية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الستات مايعرفوش يكدبوا الفنانة الشابة داليا شوقي الفنانة داليا شوقي هبة الأباصيري برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا داليا شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

موضوعات متعلقة

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

أخبار الفن.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة.. سر أزمة أغنية إليسا

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة في الأوبرا.. 29 سبتمبر

بلاش حد يطلع ملاك على قفايا.. مفاجأة جديدة من طليقة حسن شاكوش

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

رابح صقر يحيي حفل اليوم الوطني السعودي في تبوك.. 24 سبتمبر

ماجد المهندس يحيي حفل اليوم الوطني السعودي بالدمام.. 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

ماينوب المخلص إلا موته.. إنهاء حياة شاب أثناء فضه مشاجرة بين عائلتين

رئيس الوزراء الهندي يقدم هدية لوزير الخارجية الروسي

بعد تفقد رئيس الوزراء.. تعرف على آخر تطورات المتحف المصري الكبير|تفاصيل

بـ 2200 جنيه فقط.. مفاجأة قوية تضرب أسعار الذهب| اعرف الجرام بكام

نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين

شاهد.. هذا ما يحدث في اليوم الثاني لقمة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ