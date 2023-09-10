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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فنان بالفطرة.. طالب المنيا يصمم تحفا نادرة من أعواد الكبريت

كيرلس اسحق فنان المجسمات
كيرلس اسحق فنان المجسمات

فنان بالفطرة وموهبة شابة، فمن أعواد الكبريت التي تستخدم في الإشعال، استطاع أن يصمم مجسمات تأخذك إلى عالم من الإبداع والخيال ولوهلة تشعر بأن هذه المجسمات المصنوعة من أعواد الكبريت المتراصة حقيقية وانك امام عمل فني رائع. 

استطاع كيرلس اسحق فهمي صاحب مجسمات أعواد الكبريت أن يصمم طاووسا وبرج إيفل ومراكب قراصنة خطفت الأنظار وكأنها حقيقية ولكن يزداد انبهارك أكثر عندما تقترب منها وتجدها مصنوعة من أعواد الكبريت الصغيرة التى تستخدمها للإشعال فتشعر بالصدمة الممزوجة بالانبهار.

كيرلس اسحق فهمي ابن محافظة المنيا، والبالغ من العمر 20 عاما بالفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا روى موهبته المميزة فى عمل المجسمات الصلبة والضخمة من الكبريت، قائلا: أنا طالب بالفرقة الثانية لكلية الفنون الجميلة بقسم العمارة وهوايتى هى صناعة المجسمات من أعواد الكبريت.

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وأشار إلى أنه بدأ شغف المجسمات لديه منذ التحاقه بالجامعة وقام بتصميم مجسمات كثيرة كانت عبارة عن مشاريع للكلية ولكن بخامات مختلفة مثل الكرتون وغيره وبالصدفة رأى على مواقع التواصل الإجتماعى فناني تصمم مجسمات من أعواد الكبريت وانبهر بالفكرة وبالفعل بدأ فى تنفيذها على الفور.

وأكمل كيرلس: أول مجسم نفذته كان لبرج إيفل بحوالى 2200 عود كبريت واستغرق 20 يوماً، وعندما نشرته على مواقع التواصل نال إعجاب المتابعين وتشجعت للاستمرار ومن ثم قمت بتصميم مجسم لمركب قراصنة بحوالى 5000 عود كبريت فى وقت 25 يوما ومن بعدهم التمثال صاحب شهرتى وهو الطاووس وهذا نفذته بحوالى 4500 عود كبريت بارتفاع 80 سم فى وقت 15 يوما  والذي حصد آلاف الاعجابات والمشاركات من قبل رواد السوشيال ميديا.


واختتم "كيرلس" اتمنى أن يكون لدى معرضى الخاص والدائم لعرض كافة أعمالي وليصل إلى العالم ويرى الجميع شباب مصر المبدعين.

 

كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
كيرلس إسحاق والمجسمات
السوشيال ميديا الطاووس الكبريت الفنون الجميلة بالفرقة الثانية طالب فنون منصات السوشيال ميديا

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