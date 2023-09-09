مصر تتضامن مع الأشقاء|السيسي يعزي الشعب المغربي والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع

تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء إلى الشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق وأخيه جلالة الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، معربا عن تمنياته الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء.

وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب.

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1037 قتيلا

وتسبب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب إلى تدمير مبان ودفع سكانا بمدن كبرى إلى ترك منازلهم في أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.

ونقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 شخصا.

