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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الكنائس الرسولية: مصر ستعبر كل الأزمات بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. صور

القس ناصر كتكوت
القس ناصر كتكوت

أكد اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا أن مصر بلد الأمن والأمان ولا يعرف بقيمة مصر إلا كل من بعثت به الأقدار خارج مصر.


جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته الكنيسة الرسولية في مصر تحت عنوان " مصر أجمل " وحضره أكثر من ألف شاب وفتاة من أبناء الكنيسة الرسولية وقادة من القسوس والعلمانيون وبحضور القس ناصر كتكوت رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر والقس يعقوب عياد نائب الرئيس العام والقس عيد كامل رئيس مجمع المنيا وبني سويف الرسولي والقس جيف ستارك العميد الأكاديمي لكليات اللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية في مصر وذلك بالمركز العام للكنائس الرسولية بقرية العزيمة بمركز سمالوط.

وقال السكرتير العام أن مصر ستظل واحة للأمن والرغبة للجادين الذين يبنون الوطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلى  أن مصر البلد التي تحرص على احتواء أبنائها الراغبين في البناء وتجاوز الأزمات وأن الشعار الذي وضعته الكنيسة الرسولية المؤتمر مصر أجمل هو عنوان في محله فمصر التي استوعبت وتستوعب الجميع من كافة الجنسيات ولم تقم مخيمات لكل من لجأ إليها من الأشقاء الذين يعانون في بلادهم سواء من جراء الحروب أو غيرها ولاسيما اهالينا من شعبي السودان وسوريا الذين يعيشون جنبا الي جنب مع اخوتهم المصريين.

 

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وقال القس ناصر كتكوت الرئيس العام بحضور القس موري كيريلنيوس نائب الرئيس العام للكنائس الرسولية كندا ان راعوث خرجت من منزلها سيدة جميلة وعندما ذهبت للغربة عادت منها مرة النفس إشارة إلي مرارة الغربة دون وضع إرادة الله في الإعتبار والتي وردت في الكتاب المقدس في سفر راعوث.

وقال القس ناصر أن ما تبذله الدولة ممثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي سوف تجعل من مصر دولة رائدة وحاضنة لأبنائها وسوف تثبت الأيام وبالفعل لدينا مؤشرات تؤكد أن مصر سوف تعبر كل الأزمات ولعل الانضمام الأخير إلى مجموعة بريكس سوف يضع مصر في منطقة مختلفة وتبقى مصر الأجمل مهما مرت من أزمات بإذن الله سوف تعبر بها إلى بر الأمان.

وقال موري كيريلنيوس نائب رئيس الكنائس الرسولية في كندا بلدكم جميلة ولقد زرتها كثيرا من قبل وشعرت أنها بلد جاذبة ورائدة وتتطور سنة بعد أخرى ساندوا قياداتكم وألجوا للتشاور مع الله في كل ما تفعلونه وأعملوا لديكم مناخ ممتاز يشجع الي زيارة بلادكم وأتصور أن مصر بلد بها من الموارد البشرية والطبيعة ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
مؤتمر مصر أجمل للكنائس الرسولية
الأمن والأمان القيادة الحكيمة سكرتير عام محافظة المنيا عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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