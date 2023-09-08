بشرة خير.. تطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا 2025

وافقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا عام 2025 ضمن محافظات المرحله الثانيه وذلك بعد دراسة البنيه التحتيه الصحيه والاستدامة الماليه للمنظومة طبقا لتحليلات الدراسه الاكتواريه لنظام التأمين الصحي الشامل والتي اعدتها وزارة الماليه والهيئة العامه للتأمين الصحي الشامل بنطاق المحافظة.

وتم مناقشة إدراج محافظة المنيا الي منظومة التأمين الصحي الشامل فى يناير الماضي بلجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ والتي وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من نائب المحافظة كما وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس في جلستة المنعقدة في 27 مارس الماضي علي تقرير لجنة الصحة والسكان بالمجلس وتم احالته للحكومة للموافقه وبدء الإجراءات.

وتم إدراج محافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2025 بعد التأكد من جاهزية البنيه التحتيه الصحيه بالمخافطة

المرحله الأولى بالمنظومة ضمت 3 محافظات هي بورسعيد السويس الأقصر مضيفا ان من مميزات نظام التأمين الصحي الشامل إدراج جميع المواطنين بالمنظومه واعداد ملف طبي لكل أسرة بهدف تقديم خدمه طبيه متميزة وعلى مستوى عال من الجودة إضافة إلى الغاء قرارات نفقة الدوله وقيام الحكومه بتغطية كافة نفقات المواطنين الطبيه الذين لم يكونوا مدرجين بمنظومة التأمين الصحي وجميع الفئات الغير قادرة.



د زين الاطناوى تطبيق التأمين الصحي الشامل

د زين الاطناوى تطبيق التأمين الصحي الشامل