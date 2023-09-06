محافظ المنيا يلتقي وفد المكتب الفني لـ البابا تواضروس الثاني

التقي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مع وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بحضور النائب الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة .

ورحب المحافظ بزيارة الوفد للمنيا، مؤكدا علي دعم أواصر التعاون والترابط بين أبناء الوطن الواحد في ظل القيادة السياسية وما يتوافر من الأمن والأمان في نسيج مترابط تغمره المحبة والسلام.

وأشار المحافظ إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع جميع فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، وتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

من جانبه، عبر الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود ومتابعة محافظ المنيا لجميع الملفات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري على مر الأجيال.