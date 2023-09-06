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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يبحث المستقبل الأكاديمي لتطوير كليات التربية الرياضية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا خلال اللقاء

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور حسين السمري أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية. 

جاء اللقاء في إطار بحث ومناقشة المستقبل الأكاديمي لتطوير كليات التربية الرياضية بنين وبنات بالجامعات، وفقاً للمتطلبات العالمية، واحتياجات سوق العمل.

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وتعد الزيارة على هامش مناقشته لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة، هاجر جمال مهدي بعنوان "برنامج تنمية إدارية مقترح لتحسين الشفافية الإدارية، وكفاءة الأداء المؤسسي بوزارة الشباب والرياضية في ضوء رؤية مصر 2023".

وأعرب د. عصام فرحات عن خالص ترحابه بالدكتور السمري، مثمناً الدور الكبير للجان القطاع في تطوير المنظومة التعليمية الرياضية، وتطوير اللوائح والمقررات الدراسية لتحقيق جودة التعليم، بأهم القطاعات الحيوية بالجامعات المصرية، مؤكداً علي التعاون المثمر بين جامعة المنيا ولجان القطاع لتحقيق رؤى التطوير في مختلف القطاعات العلمية، وتعظيم الميزة التنافسية بين الجامعات العالمية، وتحسين المنتج التعليمي للخريج.

ومن جهته أعرب د. السمري، عن سعادته بتواجده بجامعة المنيا، ومشاركته أساتذة الجامعة في الإشراف والمناقشات العلمية التي تثري المجتمع المعرفي بالجامعات، مشيداً بالتعاون المستمر بين لجان القطاع وإدارة الجامعة.

كما رحب د. طارق صلاح بضيف الجامعة مؤكداً على أهمية البحث العلمي ومشاركة علماء التخصص الباحثين في رؤاهم العلمية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في تعزيز دور كليات التربية الرياضية في ربط الخريجين بمهارات سوق العمل.
 

إحتياجات سوق العمل استئناف التربية الرياضية الدكتور حسين السمرى القطاعات العلمية القطاعات الحيوية تطوير كليات التربية سوق العمل مختلف القطاعات وزارة الشباب

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