استئناف إحلال وتجديد كوبري علي باشا بمطاي في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع الطرق والكباري، تنفيذاً لخطة الدولة بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة .

من جانبه، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال استئناف إحلال وتجديد كوبري "على باشا" على ترعة الابراهيمية، والذي يصل قرية على باشا بقرية المناهرة وطريق مصرــ أسوان الزراعي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة العمل مع ضرورة اتباع كافة معايير الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من أعمال تركيب الكوبرى تمهيداً للتشغيل وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

وأوضح رئيس المركز، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن أعمال إنشاء الكوبري تُسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات، حيث يربط قرى شرق بقرى غرب الإبراهيمية بطريق مصر / أسوان الزراعي و القضاء على التكدس المرورى .