إزالة 51 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية ببنى مزار ومطاي وأبو قرقاص من إزالة 28 حالة تعدٍ، منها 19 حالة في بني مزار بقريتي صندفا وبني على والأحياء الرئيسية بالمدينة، و6 حالات بقطاع منبال وبردنوها بمركز مطاي، و3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية بني موسى بمركز أبوقرقاص، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز سمالوط والمنيا والعدوة، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف، منها 8 حالات بقرى “طحا الأعمدة – بني غني – بني خالد”، وحي شرق بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 11 حالة تعدٍ على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى طوخ الخيل ودمشير وتلة وبني محمد سلطان، وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بالعدوة.

