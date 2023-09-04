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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية في قرية "بردنوها" بمركز مطاى بالمنيا

معرض للمنتجات والمشغولات
معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتشجيع العمل على تنمية المشروعات الصغيرة بالقرى ودعم أصحاب هذه الحرف والصناعات من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة وإقامة معارض ومنافذ في مناطق حيوية لتسويق وعرض المنتجات والمشغولات لتلقى إقبالا من المواطنين.

 

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وأكد المحافظ ، أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى إلى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات من خلال دعم وتمكين أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية عبر العديد من المبادرات والبرامج والمنصات الإلكترونية التي تسهم في تسويق الحرف اليدوية والترويج لتلك المنتجات، إلى جانب توفير فرص عمل للمرأة والشباب ودعم صغار المنتجين والحفاظ على المنتجات التي تشتهر وتمتاز بها المحافظة.

وفى ذات السياق، تفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أقسام معرض المنتجات والمشغولات اليدوية الذى أُقيم بقرية الإتلات التابعة لمجلس قروي بردنوها، حيث تنوعت المنتجات المعروضة ما بين(منتجات جلدية ـ منسوجات قطنية ـ مشغولات يدوية)، وذلك في إطار تشجيع العمل على تنمية المشروعات الصغيرة بالقرى وتحسين مستوى الدخل للمواطنين وتوفير فرص عمل مبتكرة.

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