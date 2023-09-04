تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن تحصين ٢٤٣ ألفا من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك منذ انطلاقها فى منتصف يوليو الماضى وتنفذها مديرية الطب البيطرى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

استعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا في تقريره جهود حملات تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين و أصحاب رؤوس الماشية ، موضحا أن المديرية قامت من خلال ٤٧٧ لجنة على مدار ٦ أسابيع ماضية بتحصين 243 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، وتحصين (٣٥٤٤٧) رأس من الأبقار بلقاح الجلد العقدي، و (٨٥١٢) بلقاح جدري الأغنام حول البؤر، وترقيم وتسجيل ( ٢٨٢٣ ) رأس ماشية .

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، إلى جانب عقد (٤٧٧) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.