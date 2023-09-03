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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فرحات يتابع إنهاء اجراءات قيد طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية بجامعة المنيا الأهلية

د فرحات في جامعة
د فرحات في جامعة المنيا الأهلية

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الرئيسية لبدء الدراسة بجامعة المنيا الأهلية وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتأكد من انتهاء أعمال التوريدات والتجهيزات للفرش والأثاث والمدرجات والقاعات الدراسية، والمكاتب الإدارية، والمعامل التخصصية بمباني الجامعة لكافة القطاعات التعليمية، وهى القطاع الهندسي ( كلية الهندسة - وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي) والقطاع الطبي ( كلية الطب البشري – كلية طب الاسنان – كلية العلاج الطبيعي – كلية الصيدلة) وقطاع العلوم الانسانية (كلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال).

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شملت الجولة تفقد الموقع العام والمكونات الإنشائية للجامعة والتي تضم 9 مباني تشمل مبنى إداري، ومبنيان للقطاع الهندسي، وثلاث مباني للقطاع الطبي، ومبنى للعلوم الإنسانية، ومبنى معامل مركزية، ومبنيان للورش، والتي تم ربطها بكافة المرافق والخدمات اللوجستية.

وخلال جولته التفقدية قام رئيس الجامعة بمتابعة انتظام اجراءات قيد الطلاب الجُدد المقبولين بكليات الجامعة الأهلية وبرامجها، وكذا الشهادات المعادلة والأجنبية والتي حُدد لحامليها موعد لتسليم أصول المستندات وأوراقهم الشخصية، اعتباراً من الثالث وحتى الرابع من سبتمبر الجاري؛ لإنهاء إجراءات قيدهم.

وأكد رئيس الجامعة على أن إدارة الجامعة تعطي اهتماماً كبيراً بملف الجامعة الأهلية في ظل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لزيادة تنوع فرص التعليم العالي، وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمنهجيات في التعليم، بما ينعكس علي العملية التعليمية وقدرتها التنافسية وتقديم خدمة تعليمية متميزة، تتماشى مع الصرح التعليمي الذى يُعد طفرة تعليمية من حيث الإنشاءات، والتجهيزات، والبرامج التعليمية المتميزة في تخصصات مستحدثة تؤهل الملتحقين به لسوق العمل محليًا وعالميًا، وتُلبي تطلعات وجهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهاً إلى تذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير كافة سُبل الراحة لهم، وتسهيل إجراءات التحاقهم.

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية الحاسبات والذكاء الاصطناعى القائم بأعمال المكاتب الإدارية جامعة المنيا الأهلية طلاب الشهادات المعادلة متابعة الاستعدادات

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