تدخل لفض مشاجرة.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بأيام في المنيا.. شاهد

شهد مركز بنى مزار شمال المنيا حادثه مؤسفه إثر وفاة الشاب مصطفى مجدي قبل حفل زفافه بأيام والذي كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل 6 سبتمبر الجاري بإحدى القاعات بمركز بني مزار حيث لقبوة الأهالي بعريس الجنه وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرفين فاصيب بطلق ناري أدى إلى وفاته في الحال.

وانتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي « الفيس بوك» عدد كبير من المنشورات التي تنعى وتودع فيها فقيد الشباب الكابتن مصطفى مجدي الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة داخل مركز بني مزار لتميزه في رياضة كمال الأجسام.



وأكد عدد كبير من أهالي مركز بني مزار أن الكابتن مصطفى مجدي كان محبوبا من الجميع ويحرص على الصلاة في المسجد وكان قد انهي كل اللمسات الأخيرة لإقامة حفل زفافه كما قام بطباعة بطاقة الدعوة لزفافه ووزّعها استعدادًا لحفل زفافه الذي كان سيقام خلال أيام قليلة الا انه توفي مؤكدين انهم أطلقوا عليه عريس الجنه ان شاء الله.



ترجع أحداث الواقعه الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية بمدينة بني مزار.

وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائي إلى موقع الحادث وتبين مقتل «مصطفى.م. ط- 35 سنة» مقيم بإحدي قري مركز بني مزار، صاحب محل جيم متأثرا بطلق ناري قبل حفل زفاف بأيام والمقرر له الأربعاء المقبل .

وكشفت التحريات مقتل المجني عليه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين زميله وآخرين من إحدى قرى شرق النيل.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على طرفي المعركة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



الشاب مصطفى مجدي ودعوة الفرح

الشاب مصطفى مجدي ودعوة الفرح