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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«بيطري المنيا»: تحصين 240 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية ضد
تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا الانتهاء من تحصين ٢٤٠ ألفا و٣٧٨ رأس ماشية عبارة عن ١١٤ ألفا و٩٩٨ ضد مرض الحمى القلاعية و١١٤ ألفا ٩٩٨ ضد مرض حمى الوادي المتصدع و١٠ آلاف و٣٨٢ نيموباك؛ للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال الحملة التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي، واستمرت لمدة 6 أسابيع.

 

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وأشار الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية إلى أن المديرية قامت بزيارة ميدانية للقرى بجميع قرى ومدن المحافظة للتوعية، وتم عقد ٨٢٧ ندوة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة؛ للتنبيه وحث المواطنين على ضرورة التحصين.

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