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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحه الأربعاء المقبل.. وفاة شاب قبل زفافه بأيام ببني مزار بالمنيا

الشاب مصطفى مجدي
الشاب مصطفى مجدي

انتاب أهالي مركز بنى مزار شمال المنيا حاله من  من الحزن خلال الساعات القليلة الماضية داخل بعد وفاة الشاب مصطفى مجدي قبل حفل زفافه بأيام والذي كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل 6 سبتمبر الجاري بإحدى القاعات بمركز بني مزار  حيث لقبوة الأهالي بعريس الجنه.

فقد انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي « الفيس بوك» عدد كبير من المنشورات التي تنعى وتودع فيها فقيد الشباب الكابتن مصطفى مجدي الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة داخل مركز بني مزار لتميزه في رياضة كمال الأجسام.

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وأكد عدد كبير من أهالي مركز بني مزار  ان الكابتن مصطفى مجدي كان محبوبا من الجميع وكان قد انهي كل اللمسات الأخيرة لإقامة حفل زفافه كما قام بطباعة بطاقة الدعوة لزفافه ووزّعها استعدادًا لحفل زفافه الذي كان سيقام خلال أيام قليلة الا انه توفي مؤكدين انهم أطلقوا عليه عريس الجنة ان شاء الله. 

الشاب مصطفى مجدي
الشاب مصطفى مجدي
الشاب مصطفى مجدي
الشاب مصطفى مجدي
الشاب مصطفى مجدي
الشاب مصطفى مجدي
التواصل الاجتماعي الشاب مصطفى بنى مزار بالمنيا حفل زفاف رياضة كمال الأجسام شعبية كبيرة يوم الاربعاء المقبل

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