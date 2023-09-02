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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. خدمات طبية مجانية لـ1652 حالة خلال قافلة بقرية سيوة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1652 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية سيوة بمركز بني مزار على مدار يومى 30 و31 أغسطس الماضى، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

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وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 351 جراحة، 450 أطفال، 212باطنة، و 77 نساء، 183رمد، 128 أنف وأذن، 210 جلدية، 41 تنظيم أسرة.

كما قامت بإجراء 90 تحليلا مختلفا وحالتى موجات صوتية و 5 حالات أشعة سينية و 74 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 34 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 95 مترددا .

إجراء الكشف الطبى الخدمات الطبية المجانية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة لمبادرة الرئاسية حياة كريمة وكيل وزارة الصحة

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