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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال رصف طريق الخريجين بمركز سمالوط في المنيا

رصف طريق الخريجين
رصف طريق الخريجين بمركز سمالوط

استكملت مديرية الطرق بالمنيا بالتعاون مع وحدة الرصف بالمحافظة رصف طريق الخريجين بمركز سمالوط، يأتي ذلك في إطار توجيه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالبدء في استكمال إعادة رصف طريق الخريجين، ضمن جهود المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وفي إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاع الرصف والطرق لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

 

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أوضح محافظ المنيا أن طريق الخريجين بسمالوط يعد أحد الطرق الرئيسية والحيوية، كما يعتبر بديلا استراتيجيا هاما للطريق الصحراوي الغربي وكذلك طريق مصر/أسوان الزراعي ، حيث يمتد من مركز مغاغة مروراً بمراكز بنى مزار ومطاي وكذلك مركز سمالوط، لافتاً إلى أن الانتهاء من أعمال الرصف يُسهم في عودة الحركة المرورية لطبيعتها والتيسير على المواطنين.

من جانبه، ذكر المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا، أن أعمال رصف طريق الخريجين بسمالوط بطول ٩ كم تأتي ضمن خطة المشروعات المركزية وفقا للخطة الزمنية المعدة ، مشيراً إلى أن الأعمال يتم تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة بهدف تطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.

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