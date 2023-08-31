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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: ضبط 67 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 67 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

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محافظ المنيا يشدد على توفير السلع والمقررات التموينية للمواطنين وتكثيف الحملات على الأسواق

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط ٦٧ مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط ٥٩ مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط ٨ مخالفات (بدون ترخيص-مجهولة المصدر-تجار تموينيين- ذبح خارج المجازر - غش تجاري- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية

أسامة القاضي محافظ المنيا الأسواق والمخابز التموين وجهاز حماية المستهلك السلع والمواد الغذائية جهاز حماية المستهلك مباحث التموين وكيل الوزارة

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