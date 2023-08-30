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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

530 مواطنا يستفيدون من خدمات قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية شم البحرية

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة طبية تنموية جديدة لقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة لتقديم خدماتها المتنوعة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة المنيا في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة؛ وذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين، وبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

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أعلن الدكتور عصام فرحات أن القافلة الطبيه قامت بتوقيع الكشف على 530 مواطنًا من أهالي القرية في مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، إلى جانب اللقاءات التوعوية في كيفية التعامل مع الأمراض الصيفية والاعتناء بالأطفال الرضع، وكيفية الفحص الذاتي عن أمراض الثدي، وذلك ضمن الخدمات التي قدمها الفريق المرافق من كلية التمريض.

كما شاركت كلية الزراعة في استكمال الحملة التوعوية للجامعة لمكافحة العادات السيئة الخاصة بإلقاء المخلفات في المجاري المائية، والتي تؤدي إلى تلويث البيئة، وانسداد في الترع و المساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، حيث تم عقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، إلى جانب قيام طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم العمل وتوفير أقصى استفادة لأهالي القرية من فعاليات القافلة وخدماتها المتنوعة، وذلك من خلال تنظيم دخول المرضى في العيادات، وداخل القاعات الخاصة بالندوات المتنوعة التي قدمتها الجامعة للأهالي؛ لمنع الزحام.

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